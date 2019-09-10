200中學三大學﻿﻿﻿皆見「人鏈」﻿

全港逾二百所中學及三所大學學生、校友昨築成多條人鏈，促請政府落實全部「五大訴求」。其中，在城市大學及浸會大學的大學生，築成的「城浸」人鏈，圍繞兩所大學；而在油麻地，有逾千名中學生沿窩打老道築成人鏈，包括來自保安局局長李家超母校的九龍華仁書院。此外，有中學生發現，有校外人士向校內拍照及監察，懷疑製造白色恐怖。



城大及浸大的大學生，昨午分別從校園起築成的人鏈，於歌和老街「會合」，有經過駕駛者向人鏈響按，又豎起拇指，以表支持。此外，在教育大學，亦有過百名大學生、職員於校內築成人鏈及集會，參與學生高喊「守護良知、無愧為師」等口號。



中學方面，油麻地九龍華仁書院、培正中學、真光女書院及基督教香港信義會信義中學，有近千名學生及校友昨早由培正道近醫療輔助隊總部的天橋，至油麻地消防局門外組成長長人鏈，他們高呼「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」等口號。有華仁中六生手持「比卡超」公仔及標語，勸喻師兄李家超「回頭是岸」，又指對近日警民衝突感到痛心，認為現時最重要為追究警隊濫暴。



在何文田及土瓜灣，有十七所中學學生，分別參加人鏈活動，其中，陳瑞褀（喇沙）書院反送中關注組成員透露，近日有校友及學生在校外派發反修例傳單時被警方截查，更指由於學校被點名指責組織罷課，有學生發現有人站在校外，向校內拍照。



九龍塘瑪利諾修院學校、賽馬會官立中學、東華三院黃笏南中學等九所中學，部份學生及校友築成的人鏈，由何東道和牛津道伸延開去。有參加者表明對政府只撤回修例不收貨。同時，在赤柱、天后、佐敦、沙田、元朗等地亦有相關人鏈活動。



