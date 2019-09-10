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梁愛詩：香港首要「止暴制亂」

2019-09-10 列印
　　《基本法》委員會前副主任梁愛詩近日接受央視訪問時表示，香港首要是「止暴制亂」，否則斷送香港前途呼籲大家要警醒。梁愛詩表示，特首林鄭月娥早前說，她及司局長會落區聽意見 ，但在暴亂的社會裏面，沒辦法開始研究深層次問題 ，所以希望首先要「止暴制亂」。

　　梁愛詩在訪問中解釋，「止暴制亂」中的「暴」要嚴厲地懲罰，而「亂」就是很多人不明白為何自己想法錯誤，要向他們解釋。她表示，若果再搞亂香港的話，就是被「魔笛手」帶著，一直跑到原野，跌下深淵，也是把香港的前途送上，呼籲大家要警醒。

　　另外，她又指警察已經盡其所能執法。在香港大家都有充份表達訴求的機會，只要不犯法，市民有言論和集會結社的自由，充份表達「一國兩制」。她表示，中央說對香港特區有信心，讓香港用自己的能力去解決這次風波。

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