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餐飲業：訂位達去年七八成已很好 中秋熱辣辣市道冷清清

2019-09-10 列印
■今年中秋市道料不佳。
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　　今年中秋節熱辣辣，據天文台預測，中秋節當日最高氣溫達致攝氏三十三度，但中秋市道至今仍未升溫，其中在月餅銷情方面，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年銷情慘淡，整體下跌約三至四成，原因是現已沒有專程來港買月餅的內地旅客。餐飲業訂座和送禮果籃銷情較往年差，亦下跌約四成。

　　黃家和表示，在中秋的酒樓訂位方面，至今情況不理想，只有四成訂位，如果屆時達到去年的七至八成，已經很好。而大榮華酒樓老闆梁文韜表示，元朗和九龍灣的分店影響較輕微，而灣仔的分店則影響嚴重，生意下跌三成。

　　在送禮果籃銷情方面，九龍果菜同業商會理事長張志祥表示，中秋節送禮果籃較往年差，銷量下跌。

　　張志祥又指出，果籃水果整體價格未有調整，而今年中秋較以往早，導致一些水果，如水晶梨的供應量少。他又指出，受到反修例風波影響，水果銷量在八月份達已下跌四至五成。

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