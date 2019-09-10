  • 2019年9月10日 星期二
  • 31º
  • 68%
熱門： 機場齋睇唔買港鐵修例風波元朗天主教中學

日報新聞 > 港聞

﻿衝突持續﻿﻿保險索償無大增﻿

2019-09-10 列印
■保監局將實施新的法定保險中介人發牌制度，最新的發牌準則將提高學歷要求。
Previous Next

　　反修例衝突情況持續，保監局主席昨鄭慕智表示，暫時未見保險索償數字顯著增加，他希望市場能推出多元化產品，吸引其他海外旅客購買，將香港發展成國際樞紐，即使本港社會出現問題時，仍能保持彈性。

　　他又表示，近日事件影響內地遊客到香港購買保單的意欲，但暫時未有實際數字。他又指今年上半年，內地旅客新增保單的保費，約二百六十三億元人民幣，佔整體百分之二十六。

　　保監局將實施新的法定保險中介人發牌制，取代以往由三個自律規管機構推行的發牌制度，最新發牌準則將提高學歷要求，個人持牌人士必須考獲文憑試五科二級以上成績，負責人士就須擁學士學位。現時獲三間自律規管機構發牌的持牌人，可獲豁免最新學歷要求，並有三年過渡期取得由保監局所發的新牌照。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd