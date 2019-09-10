憂子女技能少競爭力低 ﻿逾七成家長教仔感受壓﻿

家長教養子女都會遇到一定壓力。新生會上月訪問了二百一十位家長，了解其育兒時面對的壓力指數，結果發現，逾七成受訪者在教育子女上，感到相當程度的壓力，而三大壓力來源，分別是擔心子女未掌握到足夠多技能，以應付日後在社會上競爭，擔心子女升學及覺得自己太嚴厲或寬容而自責或感到愧疚。



此外，新生會的另一項研究發現，家長參與該會舉辦的「靜觀親職」課程後，壓力平均分由高壓力水平，下降至接近正常至偏高壓力水平；抑鬱及焦慮症狀亦由輕度情緒困擾，減至接近沒有或正常程度。



該機構又發現，受訪家長的子女行為問題，亦由異常下降至正常程度。



細心聆聽 耐心教導



新生精神康復會臨牀心理服務主任凌悅雯表示，當子女發脾氣時，家長可以用靜觀溝通方法處理，當下應該先冷靜自己情緒，細心聆聽孩子的說話後，再耐心教導。



