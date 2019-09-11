﻿港鐵公開CCTV截圖 跨部門澄清太子站 8.31無死人

八三一示威，警員進入太子站及一列車上，一共拘捕六十三人，當中七人受傷，有傳言稱有人死亡，引起廣泛關注。政府多個部門聯同港鐵昨日開記者會，澄清沒有收到死亡報告。



港鐵昨天首次公開二十六幅在太子站、荔枝角站及油麻地站閉路電視（CCTV）的截圖，作出澄清，指當晚太子站情況混亂，故安排一部列車接載被捕傷者往荔枝角，由救護車送院，同晚亦把在太子站受傷但抵達油麻地站的三名傷者送院，強調事件中沒有人死亡。消防處亦澄清，警方沒有帶走任何傷者。醫管局亦稱，沒有收到死亡報告。



港鐵公開閉路電視片段截圖，顯示當晚十時五十三分太子站內有人爭執，故啟動緊急疏散程序，其後防暴警進入，三分鐘後抵達三號、四號月台層並登上兩列車採取行動。十一時零四分，四號月台往中環方向的列車駛離太子站前往油麻地站。兩分鐘及十六分鐘後，首兩批消防員先後入太子站。



列車送傷者轉救護車



至翌日凌晨近一時，港鐵應警方要求，安排一列不載客列車由太子前往荔枝角站。列車一時二十三分開出，五分鐘後抵荔枝角站。警員及救護員在凌晨一時三十五分至四十九分間，經荔枝角站車站升降機陸續運送共七名傷者離開。在油麻地站，救護員三十一日晚十一時三十一分將三名在太子站列車上受傷的人士送院。



港鐵指，太子站內共有三部鏡頭被損毀或塗污，包括警方進入車廂行動的四號月台上兩部鏡頭，導致最後錄影時間分別為當晚十時五十二及五十三分，當時防暴警察仍未抵達月台。港鐵稱，由於鏡頭受損停止錄影，故片段不齊全，重申太子站內沒有死亡報告，又強調短片會保留三年。



無接獲「死者家屬」報案



警方公共關係科高級警司余鎧均在跨部門記者會上表示，有人惡意散播謠言為分化社會，重申當晚無死亡事件，以正視聽。余稱，警方至今日沒有接獲所謂「死者家屬」報案，失縱人口組亦沒有相關報告。



消防處高級助理救護總長羅信堂表示，救護員初步評估事故現場時，傾向高估嚴重程度，而當晚傷者服飾相近，不排除有重複計算傷者，亦有送院個案經檢查及治理後不需救護服務，故沒有納入傷者人數。羅根據紀錄及詢問所有在場救護員及消防員後，指警方沒有帶走任何傷者。