﻿休班警獲發伸縮警棍隨時執法

警方鑑於暴力示威愈見激烈，休班警員昨起獲發伸縮警棍，以便在遇到罪案時及時止暴制亂，有關安排會於一個月後作檢討。警方同時增添十條報料熱線，讓市民匿名報告罪案。



據悉，警方透過內部發電郵，指助理警務處長（支援）批准警員休班時可獲發伸縮警棍執行警察職務。內部文件指，休班警員獲發的伸縮警棍，上有特別標記，行動部會根據各主要單位的實額人數分發伸縮警棍。消息稱，分發數量約為一萬支伸縮警棍。



警方行動科高級警司汪威遜昨在每天記者會上指，鑑於過去三個月示威活動演變成暴力衝突的程度升級，有暴力示威者攻擊警署，並投擲汽油彈及縱火等，對公眾安全及秩序構成威脅，經檢討後認為有需要為警員添置合適裝備，讓警員在任何情況下可執行警務及保護市民。江稱，刑偵探員亦二十四小時佩槍，警方會不時檢視引入適合裝備更換，強調警員休班可獲發伸縮警棍並非新安排。而警員使用武力時有清晰指引及訓練，市民可以放心。



在休班警員一旦要使用警棍執法，須表明身份，並在情況許可下盡量先發警告。警務人員應在切實可行範圍內，盡快向直屬上級及相關總區指揮及控制中心報告事件。有關安排會於一個月後作出檢討。



立法會保安事務委員會副主席涂謹申表示，現時警隊信譽非常低，不少市民擔心休班警員佩有警棍，會使用過份武力，使警民關係更緊張，他希望警方三思。



WhatsApp熱線接受匿名舉報



另外，警方業務服務科高級警司陳志勇表示，警方將新增十條WhatsApp報料熱線，由五五六六九五○○至五五六六九五○九，讓市民匿名提供罪案資料，但熱線不接聽任何來電及不接受報案。