梁入稟狀指，希望法庭下令要求港鐵披露八月三十一日晚九時四十五分至翌日凌晨一時四十五分在太子站的閉路電視片段，及九月一日凌晨零時三十分至二時在荔枝角站的閉路電視片段，以便其律師蒐證並摘取副本。梁希望港鐵在法庭頒令後七日內交出片段，而訟費應由港鐵支付。
教大學生會會長入稟 索「八三一」錄影片段
梁入稟狀指，希望法庭下令要求港鐵披露八月三十一日晚九時四十五分至翌日凌晨一時四十五分在太子站的閉路電視片段，及九月一日凌晨零時三十分至二時在荔枝角站的閉路電視片段，以便其律師蒐證並摘取副本。梁希望港鐵在法庭頒令後七日內交出片段，而訟費應由港鐵支付。
港鐵公開CCTV截圖 跨部門澄清太子站 8.31無死人
八三一示威，警員進入太子站及一列車上，一共拘捕六十三人，當中七人受傷，有傳言稱有人死亡，引起廣泛關注。政府多個部門聯同港鐵昨日開記者會，澄清沒有收到死亡報告。 港鐵昨天首次公開二十六幅在太子站、荔枝角...
2019-09-11
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未見美經濟衰退即將來臨 努欽：中美未來數周重啟貿談
美國財長努欽表示，特朗普政府尋求重啟與中國的貿易談判。對於貿易談判對美國造成經濟衰退，努欽表示沒有看到美國經濟衰退的威脅，並預計美國經濟將迎來積極的一年。 努欽在Fox Business Network上表示，談判準備在未來幾周內展開，而美國官員的目標是與中方「達成一項好的協議」。九月中將有副部長級別的中國官員訪問華盛頓，隨後中國副總理劉鶴，努欽和美國貿易代表萊特希澤將在華盛頓會晤。努欽表示，他們來這裏，我認為這是中方願意繼續談判的誠意的表現。他又指，如果能達成一個好協議，一個對美國有利的協議，他們就會簽字。如果沒有，總統完全可以繼續徵收關稅。 中美貿易談判，美國目的是尋求...
2019-09-11
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英國會再否決提前大選動議 約翰遜堅決不求歐盟延脫歐
第六次在國會內受挫，英國國會再度否決了首相約翰遜第二度提出提前舉行大選的動議，但他仍然保持強硬態度，堅稱不會請求歐盟進一步延長脫歐期限。 按照規定，約翰遜最少要取得三分之二（四百三十四票）支持，才可提前於十月十五日舉行大選。不過，只有二百九十三位議員投贊成票，結果不夠票通過。 有議員警告約翰遜，如果他不理會國會而強行帶領英國在無協議「硬脫歐」，會對他採取法律行動。但他重申：「不管這個議會採用甚麼方法捆綁我雙手，政府都不會要求歐盟再延長英國的脫歐期限。」 較早時，由於約翰遜上周驅逐二十一名「作反」的保守黨議員出黨，保守黨在國會內已失去大多數議席優勢，即使約翰遜繼續保住首相...
2019-09-11
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觀望氣氛濃厚 西貢豪宅睇樓成交量俱放緩
近月，西貢區買家及業主維持觀望態度，洋房成交價主要集中約2000萬至3000萬。例如，匡湖居有洋房獲同區租客以2850萬承接自用，呎價逾2.7萬；清水灣道的松濤苑，近期罕有連錄2宗成交。 中原...
2019-09-11
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毋須審批 證券業務全面開放 QFII及RQFII額度取消 利外資買賣
國家外匯管理局公佈決定取消合格境外機構投資者（QFII）及人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限制。今後，不再對單家合格境外投資者的投資額度進行備案和審批，具備相應資格的境外機構投資者，只需...
2019-09-11
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易帥煥然一新 急流必拔「河」
科羅拉多急流上月改由前美國國腳羅賓費沙執教，即於美職收錄兩連勝，當中前鋒莊拿芬路易斯腳風大順，加上挾主場之利下，明早聯賽勢可輕取攻強守弱、近期頻頻失分的洛杉磯銀河，主勝去馬！ （Now638、有線614、654、無線myTV Super301台明早9:00直播） 今季科羅拉多急流一直在西岸下游徘徊，不過八月尾改由前美國國腳羅賓費沙領軍後即谷底反彈，先後擊敗紐約紅牛和西雅圖海灣者全取六分，期間入四球兼一球不失。該隊本輪前以三十三分排西岸第十，落後踢多一場、第七位的波特蘭伐木者十分，這位五十二歲新帥豪言有信心可以帶領球隊取得季後賽資格。 新鋒線有力數胡 該隊近兩仗火力有...
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虎豹樂圃 樂活古蹟
自去年10月，經過多年復修的虎豹別墅悄悄地重新啟用，成為虎豹樂圃的音樂教室，並舉辦各類活動，探索這座古老大宅的可能。花了近一年的時間，虎豹樂圃的總監李明哲（Sheryl）規劃了整體方向，冀願以音樂為主...
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瞓身做歌手 100萬元製靚聲碟 阮兆祥決暫緩續約TVB
阮兆祥近年搞笑扮嘢、拍劇做主持為主，可能大家都差啲忘記他是歌手出身，除17歲參加過新秀，30年前更出過個人大碟。其實這個歌手夢，祥仔一直冇放低，最近更獲唱片公司支持於下月25至27日舉行《King O...
2019-09-11
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社論——輕信網上傳言會「失明」
網絡資訊爆炸，每逢社會發生重大事故，人人轉傳未經證實的照片、短片或留言，轉瞬間真假難分，謠言滿天飛。就以反修例大型示威為例，不少人並非在現場，卻出於個人情緒或政治取向，一面倒相信網民上載的資訊和解說，受人誤導也不知。近日警方透過官方社交媒體帳號，澄清網上的不實指控，遲來好過沒來，其他部門應該效法，以正視聽。 政府宣佈撤回《逃犯條例》修例後，大規模示威衝突持續。警方近日在官方平台上載多張圖片，澄清多個不實的指控，例如有人斥男警向女示威者搜身，警方指其實是女警，強調相中警員「短髮不代表是男性」。 至於有網民不滿警員向銅鑼灣港鐵站外亂扔催淚彈，警方澄清當時站內警員先受到激進示威者...
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賽日頭條——方嘉柏進擊快活谷
今晚舉行季內首次快活谷賽事，去季於谷戰勝出最多頭馬的方嘉柏，是夜屯駐重兵，而且大部分起用莫雷拉及潘頓兩位冠軍級騎師，可期連場創佳績！ 翻查過去四季的谷草開鑼戰賽果，發現方廄必有猛烈攻勢，搏殺鏡...
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