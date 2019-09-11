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﻿教大學生會會長入稟 索「八三一」錄影片段

2019-09-11 列印
　　教育大學學生會長梁耀霆在八三一太子站衝突中被捕，後於上周一獲無條件釋放。梁昨透過律師入稟高院，要求下令港鐵披露當晚太子站及荔枝角站的閉路電視片段，以助他證明當晚受傷為警方所造成，亦有助其他受害人申索。案件將於下周一開庭處理。

　　梁入稟狀指，希望法庭下令要求港鐵披露八月三十一日晚九時四十五分至翌日凌晨一時四十五分在太子站的閉路電視片段，及九月一日凌晨零時三十分至二時在荔枝角站的閉路電視片段，以便其律師蒐證並摘取副本。梁希望港鐵在法庭頒令後七日內交出片段，而訟費應由港鐵支付。
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