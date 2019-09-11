﻿指外國國會不是香港事務持份者 林鄭反對美通過人權法案

反修例風波備受國際關注，美國國會有議員提出《香港人權及民主法案》，以制裁有損香港人權及民主的官員。



管治班子月內走入社區



特首林鄭月娥回應指，外國國會不是香港事務的持份者，不希望再有本地人士主動要求美國通過有關法案。



美國國會有議員提出審議《香港人權及民主法案》，林鄭昨早出席行政會議前說，絕不認同外國國會通過有關草案，對此表示深切遺憾及極不恰當，特區政府也不容許外國議會成為香港事務的持份者。她不希望再有本地人士，尤其身處某些位置的人士，主動要求美國通過有關法案。



被問及李嘉誠日前表示，希望執政者對未來主人翁網開一面的言論。她不會評論個別人士的發言，但指對青年人的關心關愛，是特區政府的政策，自本屆政府成立以來當局不斷推出青年人的政策，但同意經過今次事件要做得更多更好，最重要是直接對話，聆聽他們心聲。而法治是香港重要核心價值，任何違反法治行為都不獲政府認同及支持，會依法追究違法行為。



此外，周末示威者先後試圖堵塞機場交通及破壞港鐵站設施。林鄭指機場經過詳細部署，應對了挑戰，當日能順暢運作，又說港鐵的情況則不幸，形容當日有暴徒到灣仔、銅鑼灣、中環站破壞，視察後自己感到痛心，呼籲暴力人士不能再用暴力去破壞基建，不能因為設施沒有生命便進行肆意破壞，應該要珍惜。



林鄭說，管治班子於本月內將會走入社區，安排地區的對話平台，盡可能對外公開，但如果情況太混亂，坦誠對話將會難以進行。她又說，特區政府非常有誠意，與不同政見的人士進行對話。



另外，行政會議成員羅范椒芬日前在一個電台節目指，有少女為前線示威者提供免費性服務，林鄭回應說，有關言論屬於她個人立場，又指近幾個月在社交網站有很多謠言，如果有人懷疑涉及不法行為，應向警方舉報，而每個人都要對消息的真確性都要極度小心，包括政府官員。



