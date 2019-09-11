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﻿美股中段升八點

2019-09-11 列印
　　美國周二股市早段下挫，杜指中段報二六八四四點，升八點；納指則報八○七○點，跌十七點。滙控美國預託證券價格見五十九點六八港元，升零點七八港元；騰訊則見三百四十一點七六港元，升一點五六港元。紐約期金報每盎司一千四百九十八點七美元，跌十二點四美元；紐約期油則報每桶五十七點八四美元，跌零點○一美元。
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