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﻿旅巴慢駛抗議﻿﻿示威重創生計﻿

2019-09-11 列印
■旅遊巴慢駛遊行，抗議示威活動影響司機生計。
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　　反修例示威嚴重打擊旅遊業，香港旅遊促進會昨早發起旅遊巴慢駛遊行，抗議近日示威活動影響司機生計。有參與慢駛的旅遊巴司機表示，旅遊巴業界一直是「多勞多得」，以往每月收入可達一兩萬元，但反修例引發的堵路和暴力行為，以致外國及內地旅客都不敢來港旅遊，令他個多月以來都沒有工作。

　　約數十輛大型旅遊巴昨早在啟德承啟道集合，然後慢駛，途經東區海底隧道、東區走廊、灣仔繞道等，到達終點政府總部，代表向財政司司長陳茂波遞交請願信。

　　旅遊促進會總幹事崔定邦指出，九月訪港的內地團，只有以往的百分之五，若情況持續多一至兩個月，旅遊業界將會裁員，甚至倒閉。他認為，未來一兩個月是關鍵時刻，冀望政府協助與銀行協調，讓旅遊巴、的士及小巴等延遲供款，紓緩中小企財政壓力，解決燃眉之急。



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