警索醫療報告 爆眼女子提司法覆核

一名女示威者於八月十一日在尖沙咀警署外右眼受傷，懷疑被警方布袋彈擊中。警方早前取得法庭批出的手令，向醫管局索取該名女傷者的醫療報告，但拒絕向女傷者提供手令及有關資料。女傷者昨透過何謝韋律師事務所，以「K」為名入稟司法覆核，法官下令，入稟狀不得對外公開，而其申請司法覆核許可及臨時濟助的聆訊將於明天在高等法院進行。



此外，警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華澄清，未收到女傷者向警方發信，反而警方八月十二日曾去信聯絡未獲回覆。



他表示，醫管局是醫療報告的擁有者，警方毋須向第三者交代法庭手令內容。他重申，醫管局已向警方交出女傷者的醫療報告，正與其他證據湊合對比，但不能透露醫療報告內容。他希望，女傷者能提供更多當晚案發情況，包括她為何在這麼混亂的現場出現，當時她與示威者的距離等資料，形容是「拼圖最後一塊」，將有助了解事件。



