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外交部狠批德外長晤黃之鋒

2019-09-11 列印
　　香港眾志秘書長黃之鋒較早時在德國與德國外交部長馬斯見面，他認為馬斯非常關心香港抗爭的未來形勢，及對港人爭取自由予以肯定。在北京，外交部發言人華春瑩說，中方對德方允許香港「分裂份子」入境並從事反華分裂活動，以及馬斯公然接觸這樣的人，表示強烈不滿和堅決反對。她又說中方已經向德方，提出嚴正交涉，又說中方不禁要問，德方此時允許黃之鋒到德國活動，並與馬斯接觸是意欲何為。

　　此外，黃之鋒及香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽等，將出席美國國會及行政部門中國問題委員會於下周二舉行的聽證會，就香港反修例風波發言。



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