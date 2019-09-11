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涉咬斷警手指 示威者加控擾亂行為罪

2019-09-11 列印
■被告杜啟華。
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　　沙田新城市廣場七月十四日爆發的警民衝突，二十二歲應屆港大畢業生杜啟華，涉嫌咬斷一名警長無名指和用傘攻擊警務人員，因而被控以襲警及有意圖而傷人等罪。案件昨在沙田裁判法院再提訊，控方再起訴被告一項在公眾地方作出擾亂行為罪，並申請將案押後，以預備文件轉介區域法院處理，辯方亦申請放寬保釋條件。

　　裁判官將案押後至十月八日再訊，以待控方呈交轉交文件，並取消被告宵禁令，同時，允許被告原本須每周四天到警署報到，改為每周三天，其餘條件不變。

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