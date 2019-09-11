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越野賽失蹤跑手伏屍九肚山

2019-09-11 列印
越野賽失蹤跑手伏屍九肚山
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　　熱愛長跑活動的三十二歲男子郭遠雄（見圖），本周日在荃灣城門水塘參加「Kill標王越野山賽二○一九」，惟比賽結束後未有返回終點，主辦單位及其女友當日與他失去聯絡，遍尋不獲後，下午四時許報警。警方、消防員、飛行服務隊及民安隊接報後，前往郭最後露面地點進行陸空搜索，惟一直無發現。

　　經過一連三日共三十二小時的不停搜索後，昨凌晨一時許，救援人員終在沙田九肚山一處山坡發現一名男子昏迷山坡上。消防員立刻將他救起，惜救護員初步檢驗證實已經死亡。警方經初步調查，並聯絡其親友初步辨認後，證實事主為失蹤的郭遠雄，認為案件沒有可疑，惟其死因有待驗屍後始能確定。

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