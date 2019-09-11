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熟人帶九漢賺門 商人失275萬

2019-09-11 列印
■警員在發生商人被劫案的大廈調查。
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　　旺角發生百萬元劫案，昨凌晨零時許，一名大漢到亞皆老街四十三至四十九A號雅佳樓一單位拍門，從事內地貿易生意的三十四歲姓張男戶主開門。據悉，張與該大漢認識，但大漢入屋後，約九名大漢尾隨闖入，其中四人各拿出一支伸縮警棍指嚇張及其姓余（四十七歲）妻子，雙方一度發生爭執。

　　混亂中男戶主遭人襲擊，他手無寸鐵及寡不敵眾，頭及手臂被擊傷。兇徒繼而迫令張開啟夾萬，掠去內裏約二百七十五萬元現金逃去。余婦見丈夫受傷報警，警員接報趕至，在附近一帶展開兜截，惟已失去兇徒蹤影，其後將張送院治理。由於張與其中一名男子相識，警方不排除事件涉及生意糾紛或錢銀問題結怨。

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