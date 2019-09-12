﻿中港同步推 新iPhone無得炒 料跌破底價

蘋果每年推出新iPhone，今年料不會掀起換機潮。蘋果昨天凌晨宣佈推出三款新iPhone 11，最平是64GB，售價五千九百九十九港元。但旺角手機達人指出，市場反應冷淡，昨天未接獲眾多顧客查詢，料新機銷情不佳。G-World Mobile劉志剛直言iPhone 11「無得炒」，若把新機放售，或跌破底價，即時損手。



蘋果宣佈三款新智能手機分別為 iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，均採用A13仿生晶片處理器，整體運算比前代強，明晚香港時間八時接受預訂，九月二十日門市發售。



新旗艦機種iPhone 11 Pro和Pro Max，拍攝性能方面，兩機最大外觀變動在於新增超廣角鏡，變成擁有三個主拍攝鏡頭。至於外殼顏色，首次新增午夜綠色。iPhone 11 Pro的屏幕為五點八吋，Pro Max則為六點五吋，均採用「超級Retina XDR」的OLED屏幕。



Android機早有多鏡頭



容量方面，iPhone 11 Pro和Pro Max容量分為64GB、128GB及256GB，而iPhone 11 Pro的售價由八千五百九十九元到一萬一千五百九十九元，Pro Max的售價則由九千四百九十九到一萬二千四百九十九元。



至於低階型號iPhone 11，設雙鏡頭設計，機身顏色有六色選擇和屏幕配備六點一吋LCD多點觸控顯屏幕。新機儲存量64GB、128GB及256GB，售價分別為五千九百九十九、六千四百九十九及七千二百九十九元。



專家指技術無驚喜



旺角先達廣場有不少店主均睇淡新iPhone的銷情，形容無論外形抑或功能都沒有太大驚喜。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，Android機已有多鏡頭技術多時，而5G技術沒有應用在iPhone 11系列上，相信未能引起換機熱潮。G-World Mobile劉志剛亦指出，由於iPhone 11將在香港及內地同步發售，必定少了內地客來港搶購，相信今次無得炒，如購入後放售，料會跌破底價，故新手機只宜自用。