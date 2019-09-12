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【理科生被DSE揀科制度拖垮】赴英國重拾學習信心 終獲佳績考入神校

2019-09-12 列印
【理科生被DSE揀科制度拖垮】赴英國重拾學習信心 終獲佳績考入神校
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　　DSE中國語文是不少考生的催命符, 有學生更因而喪失學習方向，拖累其他科目成績，17歲的Tommy就是一例。到英國升學後, 學習模式讓他重拾讀書樂趣, 終考入著名大學。他的經歷，可能是你子女的借鏡。詳情http://bit.ly/2m9Vnbx
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