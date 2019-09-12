節省租金撥作研發 初創公司稱幫助大

科學園減租，初創綠色產品公司表示，可以把節省資源，用於研發產品上，創造更多商機。聯手生命科技有限公司在科學園租用一個面積九百方呎的辦公室，公司行政總裁蘇樂文說，現時月租約二萬五千元，科學園和數碼港向所有商業租戶及初創公司寬減一半租金的措施，對初創企業幫助很大。



蘇樂文解釋，公司業務從事化妝品、綠色健康產品等研發。他指初創公司規模較小，「我哋公司人數唔夠十人」，科學園推出的租金減免措施，多出的資源，就可以轉撥於新產品的研發上，對公司發展幫助很大，故他非常感謝科學園的援助。



被問到近期社會事件有否影響公司的業務，他說，公司生意近月以來均有增長，但在業務發展的部署或策略上，或會受到影響，需要謹慎處理。他又指，反修例風波對各行各業或多或少均有影響，盼大家一起努力面對，以渡過難關。



