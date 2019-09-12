美股中段升104點
中港同步推 新iPhone無得炒 料跌破底價
蘋果每年推出新iPhone，今年料不會掀起換機潮。蘋果昨天凌晨宣佈推出三款新iPhone 11，最平是64GB，售價五千九百九十九港元。但旺角手機達人指出，市場反應冷淡，昨天未接獲眾多顧客查詢，料新機...
2019-09-12
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一年內有效 下周二實施 中方豁免美16商品加關稅
中美兩國同意在十月初重啟談判，國務院關稅稅則委員會公佈首批豁免加徵關稅的美國進口商品清單，涉及十六款商品，由下周二（十七日）起實施。 中方分別公佈兩張清單，在第一張清單中，小蝦、對蝦種苗、潤滑油、醫用...
2019-09-12
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安倍新內閣俊俏面孔 小泉之子「名草有主」
日本首相安倍晉三周三宣佈改組內閣，其十九名閣員中將撤換十七位，僅副首相兼財政大臣麻生太郎，以及內閣官房長官菅義偉可留任原職。值得注意的是小泉進次郎，他不但被視為執政自民黨明日之星，同時是前首相小泉純一郎次子，更於日本人氣很高，這次是首次入閣擔任環境大臣。 獲安倍提拔入閣的自民黨眾議員小泉進次郎，今年三十八歲，當選四屆眾議員，以入閣年齡來看，是二次大戰後第三年輕入閣的政治人物。他由於外表俊俏，有很多支持者，在日本人氣很高。可惜已名草有主，上月初小泉進次郎公佈要與女主播日法混血的政壇後代瀧川克里斯汀結婚。 這次小泉進次郎入閣，被外界視為安倍有意圖宣示內閣改革的態度。安倍招攬政治...
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屋苑錄減價成交個案
據《星島地產網》報道，近期樓市氣氛低迷，屋苑連錄減價承接個案，美聯物業首席聯席區域經理梁仲維稱，荃灣愉景新城7座中層D室，面積610方呎，原叫價888萬，議價後以866.8萬成交，呎價14210元。原...
2019-09-12
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斥資2900億溢價23% 港交所提併購倫交所
正當英國「脫歐」局勢未明，本港又受社會運動困擾，以及中美貿易戰白熱化之際。港交所（388）昨突然公佈，計劃斥資近2900億元收購倫敦證券交易所。假若收購成功，合併後新公司市值高達5400餘億元，服務覆...
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移植哥氏製品 史達寧英雄崛起
自去季逐漸被曼城主帥哥迪奧拿改造後，英格蘭翼鋒史達寧去年十月一舉打破逾一千日的國際賽入球荒，於周二歐洲國家盃外圍賽A組主場5:3擊敗科索沃更再踢出代表作，貢獻一球兩助攻，他還矢言要把藍月出色的表現繼續移植到英格蘭。 繼去年十月歐洲國家聯賽A1組作客3:2擊敗西班牙梅開二度打破士哥荒，今仗史達寧再次於英格蘭大放異彩，雖然科索沃由中場華倫貝利沙先開紀錄，但史達寧隨即用頭槌扳成平手，其後又分別助攻鋒將哈利卡尼及查頓辛祖。除了收錄一球兩助攻，史達寧今仗還貢獻五射四中，十次嘗試過人有九成成功，最終三獅有辛祖再入一球及敵將路積禾達擺烏龍，5:3擊敗再有貝利沙及維達穆里奇各入一球...
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2019法蘭克福車展 電能新時代
兩年一度德國法蘭克福車展，今天起開放給公眾入場參觀。今屆車展主題是Driving Tomorrow，以平治為首的各大德國、日本及韓國汽車品牌，都積極研發不同新類型電動車，以應付未來市場需要。電動車就是...
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TVB放生黃心穎 揭《牛下女高音》翻生 變台慶劇內情
「安心」事件發展至今已五個多月，黃心穎有份演出的TVB劇集《牛下女高音》終於重出生天，被安排緊接《街坊財爺》於10月7日起晚上八點半時段推出，而且心穎戲份完全保留。據知，早前TVB在午間重播心穎有份參...
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社論——減租「及時雨」多多益善
反修例風波未平息，中美貿戰硝煙四起，香港面對內憂外患，中小企首當其衝。政府早前推出支援中小企業措施，雖然有一點幫助，但租金才是中小企的最大成本，業主不願減租，中小企亦難以支撐下去。昨天數碼港和科學園宣佈減租，可說是「及時雨」，政府應仿效，以鼓勵私人業主跟隨。 數碼港決定由十月起向所有商業租戶及初創公司提供五成租金寬減，為期六個月，預料約有六百六十間企業受惠，希望紓緩他們的經營及財政壓力。科技園公司亦宣佈，一次性寬減科學園、創新中心和工業邨的現有租戶為期六個月的五成租金。有初創公司表示，前景極為不明朗，任何成本節省，都有助儲備「子彈」，面對未來挑戰。 不過，有地產經紀表示，大...
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馬場浮世繪——高伯新入「五」哈蝦王旺
練馬師高伯新今日迎來五十歲生辰，對於入「五」此等大事，練者以行動提前慶祝，因為昨晚他憑「哈蝦王旺」爆出十五倍冷門獨贏，為自己送上豐厚的壽禮，難怪賽後望住電算機時笑得非常燦爛！ 馬場浮世繪
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