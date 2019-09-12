  • 2019年9月12日 星期四
  • 30º
  • 72%
熱門： 修例風波跳閘iPhone暴動聯署

日報新聞 > 港聞

美股中段升104點

2019-09-12 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報二七○一四點，升一百零四點；納指則報八一四九點，升六十五點。滙控美國預託證券價格見六十點四三港元，跌零點三二港元；騰訊則見三百四十七點○一港元，升一點○一港元。紐約期金報每盎司一千五百零三點八美元，升四點六美元；紐約期油則報每桶五十六點一四美元，跌一點二六美元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd