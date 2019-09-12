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美眾議員提法案 倡停「人群管制裝備」售港

2019-09-12 列印
　　反逃犯條例修訂衝突不斷，外界質疑警方對示威者使用過度武力。美國民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern），以及共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）提出一項法案，要求限制美國企業停止向香港出售「人群管制裝備」，以免裝備被用於不道德和不公正行徑。他們又要求國務卿蓬佩奧向國會提交報告，詳細說明過去五年出口至香港的所有國防裝備。

　　一旦法案通過，華府將禁止美國企業向香港出口催淚煙、橡膠子彈、警棍、 胡椒噴劑及其他「非致命性武器」。史密斯表示，美國應承認所有人的人權，尤其當證據顯示，外國政府不道德和不公正地使用人群管制裝備時，更應限制美國企業出口裝備至有關地區。

　　此外，美國跨黨派參議員也聯署去信蓬佩奧和商務部長羅斯，要求華府重新評估對香港的出口管制。他們在信中憂慮，中國政府會利用美國給予香港的特殊待遇，獲取敏感技術，侵犯中港兩地民眾的人權。

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