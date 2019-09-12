﻿何超瓊聯國發言﻿﻿指港人受暴力傷害﻿

聯合國人權理事會第四十二次會議在瑞士日內瓦召開，香港各界婦女聯合協進會主席、賭王何鴻燊「二房」長女何超瓊（見圖）在會議上就修例風波發言。她譴責激進示威者的暴力行為，影響到香港普通市民日常生活及經濟，強調宣揚仇恨和極端暴力主義只會留下不能磨滅的傷疤。她指，她因出席理事會會議發表意見，收到恐嚇及挑釁性言論滋擾，批評示威者自稱為「自由鬥士」，卻排除另一方意見，有諱言論自由的原則，形容是持雙重標準、偽善的表現。



何超瓊在會議上譴責香港激進示威者持續升級的暴力行為，她說，自六月九日以來，市民受到一百三十場示威所折磨，當中超過一百一十場演變成無緣無故的暴力及違法行為，導致過百所小型商戶面臨倒閉，大量員工失業。



她指，普通市民是最大的受害者，感到絕望的母親們面對着加劇的家庭糾紛、不和諧，甚至分離。她稱，數目驚人的年輕人離家出走，成為全幅武裝的前線示威者，被煽動作出違法行為。她提到，不同年紀的孩子，在網上和學校被灌輸仇警和反建制的思想，亦被動員參與大型罷課，而不願跟隨的孩子，尤其是警察的子女，會被惡意騷擾、恐嚇和欺凌。她強調，絕不容忍利用兒童的行為，促請國際社會嚴責有關組織者及具影響力人士，宣揚仇恨和極端暴力主義只會給和諧穩定的香港，留下不能磨滅的傷疤。



何超瓊又指，大部份香港普通市民，身心均面對不同形式的暴力，除了縱火、破壞大型交通系統、襲擊無辜市民、欺凌兒童、攻擊警察等暴力行為外，暴力示威者在網上發佈他人私隱和假消息，試圖散播不信任和恐懼，以正當化自己的行為。



稱曾受恐嚇



她說，這些自稱「自由鬥士」的示威者，躲於口罩與網絡帳戶之後，將所有勇於發聲、呈現另一面現實的人士排除於外，正正是對言論自由持雙重標準，是偽善的表現。她提及，由於她出席理事會會議發聲，她本人、其家庭和公司遭受到恐嚇及挑釁性言論滋擾，企圖讓她噤聲。她表示，有組織或個人偽裝成「自由鬥士」，作出違反言論自由的行為，要求理事會澄清在此事的立場。



