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林鄭有信心港可以找到出路

2019-09-12 列印
　　行政長官林鄭月娥昨早突然現身「一帶一路」高峰論壇並致辭，指香港正受中美貿易戰及社會不穩影響，希望各人打破分歧，在貫徹維護一國兩制及《基本法》下，令社會可以回到理性討論及穩定，她有信心香港可以找到出路。財政司司長陳茂波強調，最近示威未損害香港核心競爭力，政府亦將與社會對話找出解決方法。

　　林鄭表示，目前社會動盪，冀可以修補社會分歧，堅持一國兩制原則及《基本法》，又期望透過政府與香港市民努力，令本港社會重回理性對話及穩定，保障香港長期繁榮穩定，她亦有信心香港能夠復原。

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