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電動車失控越線 撼同牌子房車

2019-09-12 列印
電動車失控越線 撼同牌子房車
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　　山頂昨午發生電動車交通意外，一名外籍女子駕駛電動車上山期間，電動車突然失控越過行車線，撞向迎面駛至另一輛電動車。兩車相撞後，外籍女司機受傷，報警後獲送院。警方封鎖來回行車線調查，交通一度受阻。

　　昨午近二時，四十六歲外籍女子，駕駛一輛Tesla電動車沿山頂道上山，駛至山頂道八十六號對開山頂警署附近時，電動車突然失控並越過雙白線，右車頭撞向迎面駛至另一輛由四十六歲外籍男子駕駛的同牌子電動車左車身。

　　兩車相撞後，外籍女司機頭及胸口受傷，外籍男司機則無受傷。救護員接報到場為傷者急救後送院，治療後傷勢不嚴重。警員封鎖現場來回兩條行車線，外籍男司機現場協助調查證實沒有飲酒。警方事後拖走涉事車輛檢檢及調查意外原因。現場交通一度受阻，至警方拖走肇事車輛，交通才回復正常。

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