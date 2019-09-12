被控暴動罪女生獲准赴波蘭留學

一批示威者上月二十九日在深水埗警署外集結，以雷射筆照射在警署的警員，五人涉嫌擲石頭入警署。其中被捕的一名二十歲女學生被控暴動罪，高等法院法官邱智立昨日考慮現有證據後，批准被告於今年九月至明年二月到波蘭留學進修，亦批准她毋須出席十一月十一日的聆訊。



法官觀看律政司提供的有關片段後，認為現時證據並非律政司所指的「強而有力」，又表示進修是鼓勵青年人所做的行為，因此批准被告更改保釋條件申請，以二十萬元現金保釋外出，獲准在一段時間內離港到波蘭進修。



「佔旺畫家」不准保釋



另外，被稱為「佔旺畫家」的三十一歲男子潘浩超，於六月二十一日涉包圍警察總部，向警員、警總外牆及扶手電梯擲雞蛋，被控一項參與未經批准集結、一項刑毀和七項襲警等罪，在東區裁判法院再提訊。裁判官應控方要求將案押後至本月二十五日再訊，但拒絕被告保釋申請。



