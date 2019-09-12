港亦檢討相關政策 滬迪士尼可攜食物

上海迪士尼昨日更新《遊客須知》，指遊客可攜帶供本人食用的飲食進入樂園，不過，需要加熱及帶有刺激性氣味的食品，仍會被拒諸門外。香港迪士尼發言人則表示，會定期檢討政策，以確保賓客有完美的體驗，正檢視有關攜帶食物及飲品進入樂園的規則，相關政策的生效日期及詳情，將於稍後公佈。



該份即日生效的《遊客須知》指出，遊客可攜帶供本人食用的食品及飲料進入樂園，但不允許攜帶需加熱、再加熱、加工、冷藏或保溫的食品，如需加熱水食用的方便面及帶自熱功能的食品等，以及帶有刺激性氣味的食品，如榴蓮等。



內地《人民日報》上月曾以「四問上海迪士尼：翻包、『雙標』，憑甚麼？！」為題，撰文質問為何上海迪士尼未如歐美迪士尼一樣，允許遊客自帶飲食，以及質疑強制檢查隨身物品或侵害遊客私隱。上海迪士尼曾回應指會檢查入園安檢，和外帶食物等政策。



