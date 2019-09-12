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惡男女擲磚毀小巴毆傷司機

2019-09-12 列印
■中年男女以磚頭砸毀小巴車門玻璃及車窗。
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　　旺角發生刑毀小巴傷人案，昨凌晨一時許，一對中年男女，突然上前用磚頭砸向一輛停泊上海街與亞皆老街交界的紅頂公共小巴，小巴車門玻璃及車窗應聲破損毀，碎片散在車上及路面。三十八歲姓余司機見狀上前試圖阻止時，被惡男女打傷手及耳部，兩兇徒傷人後逃去。余事後報警，救護員到場為受傷司機包紮後，他拒絕送院及在現場協助警員調查。警員一度在附近兜截可疑人，但未有發現。傷者表示未有與人結怨，不明原因，警方事後將司機帶署進一步調查兇徒刑毀小巴動機。案件警方列作襲擊及刑事毀壞處理。



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