﻿海關放蛇檢控11「奸商」 酒樓勁呃秤 龍蝦少一斤

今日是中秋佳節，一家人外出吃大餐慶祝，小心被無良食肆欺騙。海關為打擊酒樓、海鮮檔、蔬果等店舖「呃秤」欺客，早前派關員到多個地區近百間商店放蛇，揭發十一宗違法個案，其中一間在土瓜灣的酒樓最離譜，訛稱堂食龍蝦重五十両，實際呃秤逾十六両，即少了一斤，涉多收五百元。



海關由上月十九日至本月六日展開打擊呃秤行動，關員到灣仔、長沙灣、上環及北角等八個地區，針對酒樓食肆、海鮮檔及水果零售店，打擊「呃秤」不良銷售手法，發現十一宗懷疑違反《度量衡條例》的個案。最離譜一宗發現於土瓜灣一家酒樓，關員到酒樓點龍蝦堂食，店員稱龍蝦重五十両，關員檢測後，重量較宣稱少十六點九両，即輕近三成四，關員變相多付約五百元。



此外，關員在長沙灣向一間海鮮檔購買十六兩海蝦，但實際重量輕了零點三五兩，即少了逾百分之二，同時發現店舖磅上的讀數面向店內，客人無法看到重量，涉嫌違反度量衡條例。關員前往馬鞍山一間凍肉店，以政府化驗所的秤測量預先包裝冰鮮豬肉，發現一百四十六包標籤所列重量較貨物淨重多出二両至三點一九両不等。



海鮮檔不清楚顯示磅數被控



海關度量衡課總貿易管制主任林彌遜指出，海關派員喬裝顧客往店舖購買貨品，發現商戶以口頭方式報大貨物重量的情況較普遍，不讓消費者看到貨物重量，或趁消費者不為意報大了重量。他指，任何人出售的貨物實際重量少於所宣稱供應量即干犯《度量衡條例》，一經定罪，最高可罰款一萬元；商戶如遮掩秤量器具，故意不讓顧客看到器具讀數的手法，亦觸犯未有清楚顯示秤量器具規定，最高可罰款五千元。



八成個案涉虛報重量



海關表示，今年首八個月共接獲二百一十二宗有關《度量衡條例》的舉報，當中在四十二宗開立個案中，有十九宗成功檢控。成功檢控的個案中，近八成涉及口頭報大貨品重量。



海關呼籲商戶守法，並提醒消費者應光顧信譽良好的商戶，點選以重量供應的食品時，應留意食肆秤量過程，善用公秤，若對重量有懷疑，可致電海關二十四小時熱線舉報。