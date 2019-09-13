﻿警稱安全風險高﻿﻿ 反對民陣周日遊行﻿

警方反對民陣周日在銅鑼灣集會的申請，亦反對民陣同日由銅鑼灣遊行往中環的申請。警方解釋，主辦單位呼籲激進和和平示威者周日一同出來，故警方反對，以保障市民安全。民陣已就警方決定提上訴，並計劃就警方過去的決定提司法覆核。



中區警區署理助理指揮官郭進傑昨天說，六月起不同團體在不同地區舉辦公眾集會及遊行後，均有部份示威者作出暴力行為、縱火及大範圍堵路，更有人以汽油彈、鋼珠、磚頭等物品自製武器破壞公物及社會安寧，令他人受傷。



他說，由於主辦單位把九月十五日定為政府回應訴求的死線，並呼籲激進及和平示威者周日一同出來，向政府施壓，因此警方決定反對周日民陣的集會和遊行，重申警方是作出負責任的決定，以保障市民安全。



民陣提上訴今聆訊



警方在通知書表示，遊行及集會地點十分接近高風險建築物，基於近日社會不穩氣氛，警方審慎評估後認為，有理由相信參加者可能偏離原有集會地點及遊行路線，對附近建築物進行破壞，威脅群眾及警員人身安全，決定反對集會遊行。



民陣就警方的決定提出上訴，今日會舉行上訴聆訊。民陣召集人岑子杰表明，對上訴結果不存寄望，民陣正計劃就警方過去的決定提出司法覆核。被問到上訴時會否更改遊行路線，岑子杰說，早前與警方開會時亦有詢問對方，有沒有其他認為合適的替代路線，但警方沒有任何表示。



另外，有網民今天晚上發起「913香港之路」暨齊慶中秋夜活動，於晚上八時起在全港各區公園、遊樂設施，以及在獅子山築成人鏈。亦有網民在周六 (十四日) 再度發起針對機場交通的壓力測試。



