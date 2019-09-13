指七傷者安全理由搭港鐵送院 消防處再澄清831無人死亡﻿

消防處再次澄清八三一太子站警民衝突中，只有七名傷者，無人死亡。消防處副消防總長陳慶勇表示，七名傷者要搭港鐵特別安排列車往荔枝角站送院，主要是考慮到傷者及救護員的安全。



八三一太子站衝突多人受傷餘波未了，網上不斷有傳聞指懷疑有示威者失蹤甚至疑被警員打死。日前有立法會議員取得消防處，當日處理港鐵太子站事件的行動對話記錄內部文件，提出多項質疑。消防處副消防總長 （總部） 陳慶勇，聯同副救護總長曾敏霞昨日再次澄清，當日傷者人數不斷有更改，只是因當日月台的情況混亂，到場救護指揮官亦沒有帶分流卡及有傷者在警方調查期間有移動過位置，同時證實當日點算最後傷者送院人數為七人證確。



至於有警員至少兩次向到場增援救護員稱月台沒有傷者，曾敏霞證實有其事，但經過溝通後，有關救護員獲得通行。



警否認刻意阻救援



警察公共關係科總警司謝振中確認，太子站當時封站後，有站在封鎖線的警員向救護員稱沒有傷者，只是就其視線範圍而言，其後經溝通後，已讓救護員落月台救人，他不同意警方有刻意阻撓救援。七名傷者當日由太子站專列運送至荔枝角站送院，陳慶勇稱，救護員是與警方商討有關風險評估，站外混亂及有「搶犯」風險，為顧及傷者及救護員安全下，認為傷者送荔枝角站送院合理。



陳強調，在各種事故中，若有已知死亡個案，消防會竭盡所能將事主遺體帶回安全地方，「這是我們對生命的尊重！」重申消防及救護員絕對不會隱瞞死傷者數目。



