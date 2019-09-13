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港鐵加派人手捉「跳閘」

2019-09-13 列印
港鐵加派人手捉「跳閘」
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　　港鐵近日成為反修例示威者針對的對象，有網民發起「跳閘」拒付車資不合作運動，稱不要讓港鐵賺錢。近期港鐵各站均出現不少跳閘事件，沙田新城市廣場前晚上有過千人聚集，晚上十時部份身穿黑衣人士轉往港鐵沙田站擾攘，有多人「跳閘」乘搭東鐵，以示抗議。較早前亦有三四十名身穿校服的中學生，放學後於調景嶺港鐵站（圖）集體跳閘，在旁職員阻止不果。

　　港鐵表示，近期多次公眾活動前後及期間，均有大批人士跳過出入閘機，在未有繳付車費的情況下乘車。根據港鐵附例，乘客在乘搭列車時必須持有有效車票，違例者可被徵收附加費，亦可能會被檢控。港鐵續指，會加派人手留意有否違反港鐵附例的乘客行為。

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