多區中學生築人鏈表訴求

昨天再有多區中學生築成人鏈，促請政府落實全部「五大訴求」。昨早上七時，德望學校、聖言中學及聖若瑟英文中學數百名學生、校友及街坊，於彩雲邨附近築成聯校人鏈，由德望學校校門前的清水灣道伸延至豐盛街巴士總站及新清水灣道行人天橋，長達一公里。不少參加者戴上黑色口罩，甚至佩帶頭盔及防毒面具，高呼「香港人加油」、「光復香港、時代革命」等口號。



參與人鏈的德望學校中三生謝同學透露，校方不允校內罷課，她推測與學校有不少警察子女學生有關。謝認為，學生只希望有平台表達訴求，強調並非針對警察子女，「表達意見並非欺凌」。她更指有學生自發成為「連儂人」，以流動形式讓學生貼上寫上訴求的便利貼，望校方理解。



另外，將軍澳、東區及屯門也分別有聯校人鏈，將軍澳的人鏈由港鐵寶琳站延伸至將軍澳單車館外；東區的人鏈則由港鐵炮台山站延伸至聖保祿中學外；屯門人鏈由龍門居延伸至兆康，長達三點五公里。







