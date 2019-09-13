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槍房警揮舞警棍 警方指不理想已跟進

2019-09-13 列印
槍房警揮舞警棍 警方指不理想已跟進
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　　網上瘋傳一條短片，顯示一名軍裝警員在警署內揮舞伸縮警棍（見圖），引來網民熱議。警察公共關係科高級警司江永祥昨天回應記者提問時，指有關片段於去年初拍攝，片中人為一名槍房警員，形容他的行為並不理想，警方已跟進事件。

　　江永祥表示，警方有留意及關注這名身穿制服的警員，在警署內揮舞伸縮警棍的片段。經調查後，確認有關片段真確，並證實片段拍攝於去年二月一間警署內，一名駐守槍房警員在鏡頭前揮舞一支伸縮警棍。

　　江強調，有關片段與警方近日決定向休班警派發伸縮警棍措施無關，但承認該名警員的行為不理想，警方已跟進事件。他表示，當值或休班警員對使用裝備須認真處理，裝備只可作工作用途，使用時要能夠合理解釋為何使用，並對個人行為負責。

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