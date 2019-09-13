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德外長晤黃之鋒 中國駐德大使：遺憾震驚

2019-09-13 列印
　　香港眾志秘書長黃之鋒本周一晚抵達德國柏林，應邀與德國外長和國會議員會面及接受多間德國媒體訪問。中國駐德大使吳懇昨回應指，中方已多次要求德國拒絕黃之鋒入境，但德國外長馬斯仍與黃之鋒見面，中方對此感到遺憾和震驚，又指已向德方提出嚴正交涉，中德關係的發展必然會受事件影響。

　　黃之鋒則表示，自己到訪德國卻成為外交事件，是意料之外，認為中國政府的反應誇張。

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