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郭炳聯稱港住宅市場有支持

2019-09-13 列印
　　新地主席兼董事總經理郭炳聯昨在業績報告中指出，現時暴力遍及社會內部，導致家庭和朋友間出現矛盾，但即使這些矛盾較難應付，相信香港人有智慧，可以很快止暴制亂、渡過難關，而香港亦曾經渡過沙士和亞洲金融風暴等難關。他相信，香港政府有足夠能力令香港回復正常，並繼續成為一個安全、充滿活力及魅力的國際城市。

　　郭炳聯表示，示威衝突引發前所未有的社會挑戰，加上全球經濟放緩，預計香港經濟短期持續疲弱，集團未來數年業績表現變得不確定。雖然現階段市場氣氛轉弱，但按揭利率偏低，並且用家需求持續，兩者皆支持香港的住宅市場。新地將盡力興建更多住宅單位，例如更積極將農地轉換為住宅發展項目，幫助解決房屋問題。

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