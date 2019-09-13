﻿兒童音樂書奇妙魔法﻿ ﻿掀開即變古典樂世界﻿

古典音樂旋律優美，但不能觸摸，如何與兒童漫畫書聯乘，變成小朋友可以拿上手，一邊閱讀，一邊享受美樂呢，前法國五月藝術節總監陳祖泳（Jo Anne）與丈夫中提琴家凌顯祐，從兒子Gabby身上摘取靈感，排除萬難，創作一本《Happy Gabby音樂童書系列》，只要揭開漫畫書的每一頁，當中電子零件就會奏出美妙古典樂章，讓小朋友樂在其中。Jo Anne認為，讓小朋友浸淫於音樂世界中，不但在玩樂中學習，更可以及早培養他們成為觀眾，不將樂曲視為普通背景音樂，而是欣賞古典音樂的藝術美！



Jo Anne打開手中的《Happy Gabby Plays Classical Music》，輕輕一按頁面，德國古典作曲家理查．史特勞斯名曲《狄爾的惡作劇》的一小段便徐徐奏起。經典音樂加上相關主題的插畫及押韻英文短詩，構成了一個精采故事。該故事中的聖堂、馬戲團插畫，全是兒子喜愛的圖案，處處流露母愛。



特製有聲書 一頁一故事



Jo Anne表示，童書是創作給兒子的，她發現唯獨自己誇張演繹故事書時，兒子才會「咔咔聲笑」。而且，在丈夫在家中練琴期間，當時未足一歲的兒子竟能哼出旋律，希望父親演奏。在記憶中，Jo Anne在如Gabby同樣年紀時，並不能像他一樣可以哼出多首古典音樂，令她感覺很奇特，亦讓她萌生創作音樂童書的念頭。



其實，小朋友不懂分辨何謂流行曲、古典音樂，只會判斷為喜歡與否，故不應局限他們只聆聽某一種音樂。「小朋友可以聽西樂、中樂、《Baby Shark》、傳統兒歌，甚至張學友。」Jo Anne強調，創作目的不是強迫小朋友學習樂器，而是讓他們從中抒發自己，學會表達、說話，「將音樂變成語言」，亦學會欣賞。



不過，理想歸理想，現實還現實。Jo Anne的創作路上幾經波折，「書局、出版商、印刷商都叫我唔好做，話童書係無得做，唔好浪費錢。」幸得丈夫一路支持，兒子帶來靈感，更有不少朋友出手相助，經多次改良排版設計後，《Happy Gabby Plays Chinese Classics》等一系列音樂童書相繼面世。成功出版亦不代表「任務完成」，Jo Anne會親身與書局負責人商討放置書本售賣，她笑言，每本書都「充滿血汗」。



冀香港有馬戲音樂會



有人認為，「我自己係YouTube播都得，仲唔使錢 」，但Jo Anne認為，大多家長僅視樂曲作家中背景音樂，甚少讓子女專注欣賞音樂。在閱讀Happy Gabby童書時，配合插畫及押韻短詩，音樂能變成故事的一部份。



被問到下一步計劃，Jo Anne希望，於香港搭建一個馬戲團帳篷，為小朋友舉辦一場馬戲音樂會。她以瑞士為例，當地機構於暑假，會為小朋友舉辦為期三個月的馬戲音樂會，票價亦相當便宜，是一件極為普通的事。Jo Anne表示，香港市場有需求，若要持續發展藝術的話，需從小培養觀眾層，培養欣賞表演的心態。



