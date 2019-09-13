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陳啟宗稱港府犯嚴重政治失誤

2019-09-13 列印
　　恒隆集團董事長陳啟宗昨在公司中期報告中，提及近期香港的社會動盪，指香港政府犯下一個嚴重的政治失誤，推行一個不智的政策，隨後又進一步對事態處理失當，致使部份市民受激進政治活躍人士影響，負面情緒被充份利用，甚至訴諸暴力。他批評某些西方政府，透過媒體協助，有意無意歪曲香港局勢，例如鮮有報道有抗議人士騷擾警員家屬的情況。

　　陳啟宗認為，若然社會動盪持續，訪港旅客減少，零售業受創，甚至衝擊樓市，致使樓價下跌。但他強調，相信在北京的幫助下，香港能夠中止動盪，加上香港和內地對房屋都有實際需求，到時香港的住宅市場，以至整體經濟都能夠復甦。

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