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美股中段升118點

2019-09-13 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二七二五五點，升一百一十八點；納指則報八二一一點，升四十二點。滙控美國預託證券價格見六十點五七港元，升零點三二港元；騰訊則見三百四十八點四港元，跌一港元。紐約期金報每盎司一千五百零八點六美元，升五點四美元。

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