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﻿空置稅草案﻿﻿下月首讀﻿

2019-09-13 列印
　　政府今天將「空置稅」條例草案刊憲，並會在下月立法會首次會議後的例行會議提交大會首讀。一手樓空置稅是林鄭月娥去年公佈的六項房屋措施之一，向空置逾一年的一手私人單位徵收「額外差餉」，訂明差餉徵收率劃一為兩倍。其中，獲發佔用許可證達十二個月或以上的一手私人住宅單位的發展商，須每年向政府申報單位的狀況。若相關單位在過去十二個月內，有超過六個月未被租出或售出，發展商須繳交額外差餉。當中相關單位不包括資助房屋和過渡性房屋、酒店和賓館、學校和大學的教職員及學生宿舍、醫院、安老院等。

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