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大灣區主題郵品月底發行

2019-09-13 列印
大灣區主題郵品月底發行
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　　中國郵政、香港郵政及澳門郵電，將於九月二十六日分別發行以大灣區為題的郵票。其中，香港郵政發行的特別郵票小型張，以地圖和各市地標的繪圖，展示大灣區十一個城市互聯互通及優勢互補，以及香港在推進大灣區建設方面的策略性作用。

　　這套特別郵票小型張及相關集郵品，包括首日封、套摺、紀念套摺及已蓋銷首日封的詳情，可透過香港郵政網站www.hongkongpost.hk或香港郵政流動應用程式查閱。粵港澳大灣區，包括香港和澳門兩個特別行政區，再加上廣東省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶九個市。

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