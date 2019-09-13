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屯門輕鐵路軌現裂紋 505線改道行駛

2019-09-13 列印
　　屯門輕鐵建安站附近路軌昨清晨發現裂紋，輕鐵服務一度受阻，工人在該路段架起圍板搶修，港鐵職員在月台上維持秩序。港鐵表示建安站附近路軌出現裂紋，輕鐵505線往三聖方向需要改道，並不停石排站至建安站。港鐵安排免費接駁巴士，行走由良景往屯門，途經鳴琴及建安，接載受影響車站的乘客。工程人員於昨午完成更換該段路軌工程，輕鐵服務於二時四十九分回復至原有行車路線。

　　去年，輕鐵豐景園站亦因懷疑受沉降影響，路軌出現長達五厘米長的橫向裂紋，導致列車需改道行駛。港鐵指上述路軌出現橫向裂紋，但強調事件與沉降無關。

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