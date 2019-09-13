  • 2019年9月13日 星期五
  • 29º
  • 81%
熱門： 修例風波人鏈爆眼女示威者國旗警棍

日報新聞 > 港聞

病人團體：整頓管理層最急切 ﻿范鴻齡12月﻿﻿出任醫管局主席﻿

2019-09-13 列印
病人團體：整頓管理層最急切 ﻿范鴻齡12月﻿﻿出任醫管局主席﻿
Previous Next

　　商界出身、曾任中信泰富董事總經理的七十一歲范鴻齡（見圖），昨獲特首委任為醫管局主席，十二月一日起生效，任期為二年。食物及衞生局局長陳肇始歡迎范鴻齡任醫管局新主席，相信他憑藉傑出的社區服務往績，定能帶領醫管局為香港提供優質的公共醫療服務。而病人政策連線主席林志釉認為，范鴻齡最急切處理是整頓醫管局管理層，讓上面的決定，盡快下達至前線員工。



　　范鴻齡曾出任多項公職，包括行政長官創新及策略發展顧問團，他在去年起獲委任為醫管局大會成員，並出任醫管局大會轄下多個委員會成員，並自今年四月起出任葵涌醫院及瑪嘉烈醫院管治委員會成員。

　　另外，行政長官同時委任黃永灝及邱達根為醫管局新成員，任期同樣由十二月一日起生效，為期二年。黃永灝是註冊專業工程師和一家地產發展公司的董事；邱達根是一創投基金的聯合創辦人及董事總經理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd