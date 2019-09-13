﻿政經氣候劇變前景未明﻿ ﻿散戶愛股慘變「夾心餅」﻿

政治和經濟往往密不可分。中美貿易戰升溫，加上過去三個月反修例風波，三隻本地散戶愛股國泰、港鐵和滙豐先後淪為「政經夾心餅」，損失慘重。據最新一期《東周刊》報道，香港以至環球經濟正面臨重重挑戰。滙豐已自爆「前景具挑戰性」；國泰上月傳統旺季的收入亦已受「重創」，甚至爆出懷疑有人在航班「放氧氣」的高危行為；港鐵車站被人大肆破壞，本港旅遊零售和樓市又受壓，前景實在未許樂觀。另一方面，管理層面對政治風波下的立場和應對，無疑構成另一重風險。



據《東周刊》報道，國泰被指在反修例風波中進退失據，最終觸發管理層大地震。不過，市傳國泰今次的「整頓風暴」，可能尚未完結。面對全球經濟放緩和廉航競爭，國泰本來已面對相當嚴峻的挑戰。現時加上反修例示威持續，甚至不斷有激進示威者搞「和你塞」企圖再次癱瘓機場，恐怕會削弱香港作為國際航空樞紐的地位，令國泰雪上加霜。



以預測市帳率計，國泰現價相當於○點六倍，與金融海嘯史上低位○點五八倍相差無幾，成為撈底的誘因，亦是三隻夾心股中大行建議「買入」比例最高一隻。其實國泰捲入的政經風波仍在發酵，短期內不容易走出困局。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪分析︰「經濟唔好同時影響客運同貨運量，國泰表面睇好抵買，但買咗就要有心理準備坐貨。」



港鐵租金收入受影響



至於近年頭頭碰着黑的港鐵，與國泰可說難兄難弟，成為「政經夾心餅」。港鐵初期怕被示威者圍攻，採取息事寧人的手法。直到上月爆發示威者在元朗站靜坐，抗議元朗白衣人襲擊事件。港鐵安排特別列車送走示威者，招來《人民日報》炮轟不負責任。港鐵急急「轉軚」，除高調譴責暴力外，更在發生暴亂的地區停車落閘。



港鐵雖然主力經營本港客運業務，佔專營公共交通約四成九市場，過海交通的市佔率更高達六成八，但翻開中期業績，相關收益只佔二百八十二億總收入約三成七。內地及國際鐵路、物業租賃及管理附屬公司的收入比重，其實不相伯仲。現時港鐵在中國的投資，包括佔京港地鐵公司四成九股權，目前營運四條地鐵線。此外在深圳經營地鐵四號線，以及透過杭州合營公司營運杭州地鐵一號線及其延線和五號線。內地市場對港鐵的重要性不言而喻。



另一方面，港鐵向來是半隻地產收租股。近月訪港旅客銳減，零售業慘淡，自然影響港鐵的舖租、廣告等車站商務收入。安里證券研究部董事湯麗鴻估計，港鐵下半年業績不會好。



范寧疑為華為事件「孭鑊」



滙豐早成為「政經夾心餅」。滙控被指向美國提供機密資料調查華為，導致副董事長孟晚舟在加拿大被捕。內地官媒其後連環炮轟，甚至傳出可能或與美國聯邦快遞一同被商務部納入「不可靠實體清單」。上月滙豐公佈中期業績，突然宣佈上任年半的行政總裁范寧辭職。由於滙豐高達七成半收益來自中港，范寧表面上因滙豐「需要作出改變」而落台，市場揣測更大可能是為華為事件「孭鑊」。滙豐現時股息率接近七厘，加上公司啟動十億美元回購，表面看頗為吸引。不過滙豐仍要面對香港政局動盪及英國硬脫歐兩大風險。



