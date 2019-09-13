﻿衝突不止求助者激增﻿ ﻿輔導員耐力備受挑戰﻿

反修例衝突持續數月，示威畫面歷歷在目，不僅市民的求助需要大增，同時也考驗一眾心理輔導業者。輔導員本應中立地為求助者排解情緒困擾，但受近期社會氣氛影響，不僅不少輔導員被要求表明政治立場，對方才肯接受輔導，也有輔導員受求助者的具體描述深化負面情緒，形成壓力。有臨牀心理學家直言，過往國際間較少針對處理同類型社會事件的輔導研究，輔導難度比起五年前的後雨傘時期有過之而無不及，直言今次的輔導工作是「挑戰每一個人的耐力」。



香港心理學會前會長、臨牀心理學家張傳義指，立場影響輔導的情況在近日並不常見，學會僅接獲零星投訴，「從事輔導工作的人士均受過專業訓練。在處理政治、宗教、性向等敏感議題時，絕大部份人不會將主觀情感投放在內。」但相比起政見不同，不少專家直指，由於求助者有立場及保密顧慮、輔導者須照顧自身情緒，加上以前未遇過同類大型事件，令業界今次處理相關求助時，增加輔導難度。



求助者要輔導員表明立場



一般而言，輔導者為求助者輔導期間，並不會分享個人立場。但香港心理衞生會助理總幹事程志剛近月觀察到，有支持反修例的求助者在接受輔導前，要求輔導員就政見表態，以放心求助，「他們因害怕被批判，或曾參與前線活動被『篤灰』，所以會要求輔導員先講立場。」



香港樹仁大學輔導暨研究中心輔導心理學家余鎮洋指出，輔導員面對追問，一般會反問其個人立場對個案有何擔憂，從而解釋輔導員的工作，並非判斷其個人想法是否正確，而是聆聽其想法，以不批判及接納的態度，尋找疏導情緒的方法。



「良心理政」召集人、臨牀心理學家葉劍青則指，不少求助者為保密起見，只會選擇性接受輔導，「他們會打探輔導員的來歷，如果知道是來自政府，便會隻字不提，或只願意在電話及WhatsApp上簡單交談，考驗輔導者的工作彈性。」



輔導者除了處理求助者因社會事件引發的情緒外，排遣自身情緒的需要也日益增加。程志剛指，以往輔導員輔導求助者時，會嘗試設身處地感同身受，但今次情況特殊，大家可謂共同見證，「（社會）每一件事都關自己事，當輔導員年資較淺、或與求助者有類似經驗時，情緒便容易被牽動。」



輔導員亦需支援小組



張傳義形容，今次輔導工作不論對年資深淺的輔導者而言，亦「確實難頂」。他稱，輔導員在今次的輔導過程中，須陪同求助者摸索紓解情緒的出路，不僅需時較長，而且求助者所描述的情景，無意間也會成為困擾源頭。



具十年學校輔導員經驗、亞洲專業輔導及心理協會學校輔導部主席鍾紹杰則表示，自反修例風波開始，已先後舉辦四次支援網絡小組，讓輔導員表達個人想法及情緒，並探討符合校情的危機輔導支援模式。小組六月中初次舉辦時，只有數名參加者，直至最近人數達十多人，反映有一定需要。



