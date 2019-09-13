UNIQLO創辦人將退任 擬交棒女功臣哄動

以Uniqlo風靡港人的日本迅銷集團，創辦人董事長兼首席執行官、年屆七十的柳井正準備卸任執行長。據最新一期《東周刊》報道，原本柳井正兩名兒子柳井一海和柳井康治，一直被視為有機會問鼎寶座。豈料柳井正有意打破日本職場「男人至上」的文化，上周自爆屬意由一名女性接班。消息甫出，現年四十歲、被視為近年Uniqlo業績大躍進的頭號女功臣赤井田真希，即時成為接班大熱。



年僅四十歲的赤井田，今年六月榮升Uniqlo最賺錢的日本業務行政總裁，成為集團首位女性CEO。赤井田在○一年加入迅銷，其上位作是在吉祥寺店擔任店長時，令其發展成日本數一數二生意最好的分店。然而日本正面對「少子化」問題，今年首三季Uniqlo在本土的銷售額竟出現倒退。赤井田能否扭轉日本業務的跌勢，相信是她能否成為社長的終極考驗。



被稱為日本新一代「經營之神」的柳井正有意傳位給一位女性的消息，雖然最近才傳出，但也不是太過出人意表。作為日本的標誌性品牌，Uniqlo的母公司迅銷是日本其中一家女性佔高層比率最高的大型企業之一。



女性高層比率高



現時迅銷有六名女高層，去年更實現管理職位女性比例超過三成的目標。柳井正甚至表明，希望將集團的女性高層管理人員比例，進一步提高至一半以上。在一眾女高層中，柳井正最賞識的是赤井田真希。早於○一年，赤井田已進入Uniqlo工作，十八年間先後任職過東京銀座街區、日本新潟縣及中國上海等地的Uniqlo專門店，也曾在公司的銷售和人力資源部門擔當過不同職位。



不過要數她的上位之作，肯定是在吉祥寺店擔任店長時，將其打造成日本數一數二生意最好的分店。及至今年六月，柳井正決定擢升赤井田做Uniqlo最重要市場日本的揸弗人，成為集團歷來第三位行政總裁，也是首位女性擔任此項要職。此決定不但令赤井田成為柳井正身邊第一紅人，也成為接班人的頂頭大熱門。



上周柳井正接受外國傳媒訪問時，曾被問及赤井田真希是否理想接班人。他回應說：「的確有這樣的可能。」這其實不難理解，畢竟Uniqlo的主要營銷對象是年輕一輩。由一位更年輕的公司揸弗人決定營銷路線，顯然較容易跟上時代步伐。作為快速時裝的龍頭之一，柳井正認為女性先天上較佔優勢。她還有另一優勢，就是出身Uniqlo的「紅褲仔」。尤其是她曾經在上海工作，對中國市場有實戰經驗。



海外市場重要



雖然迅銷上年度截至五月底止的三個季度，業務保持穩健，Uniqlo本身的表現卻頗為參差。若單計截至今年五月底止的三個月，Uniqlo日本業務的下降幅度，按年已收窄至百分之七點五。加上海外業務表現強勁，集團同期的經營溢利錄得兩位數增長，抵銷了日本Uniqlo的疲弱表現。而海外市場強勢，或多或少是同中國市場的龐大潛力有關。



作為日本首富，柳井正的接班人自然備受市場注目。最後會否出現一位女性接班人，當然仍有變數。即使赤井田真希跑出，柳井家兩位太子亦不會被投閒置散。柳井一海之前在迅銷旗下的Link Theory擔任全球主席，柳井康治則負責監管UNIQLO的銷售策略，各有影響力。



