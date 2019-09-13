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區議員不滿大埔船灣地換沙螺洞保育地

2019-09-13 列印
■政府二○一七年以「非原址換地」方式，向沙螺洞發展有限公司批出大埔船灣一幅土地，換取沙螺洞保育用地。
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　　政府用大埔船灣土地換沙螺洞保育用地的問題，昨在大埔區議會地區設施管理委員會討論事件時惹起熱議，大埔區議員李耀斌批評政府不應將公眾用地用作換地，認為會累積民怨，已多次反對，反問︰「係咪將來大埔大球場都要換？」

須獲環境許可證

　　政府早於二○一七年以「非原址換地」方式，向沙螺洞發展有限公司批出大埔船灣一幅土地，換取保育沙螺洞具高生態價值的私人用地，有關公司計劃將大埔船灣已修復堆填區，發展成為高爾夫球場。         今年七月五日，政府有條件批准由該公司就發展船灣高爾夫球場提交的環境影響評估報告。據規定，有關公司須向環保署申請，並需要獲發環境許可證。

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