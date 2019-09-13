﻿全球掀起戒肉潮﻿ ﻿人造肉難分真假﻿

非洲豬瘟令一斤瘦肉索價過百元，亞馬遜雨林大火更掀起全球戒食牛肉的聲音，以全素為賣點的「人造肉」近月乘機崛起。有引入人造肉銷售的社企，上月生意急增，獲多家連鎖食肆接洽，並新增人造肉菜單。縱然本港早有食齋傳統，但業界指出，西方的人造肉挑戰「食肉獸」市場，製成品追求與肉食相同的味道及口感，讓食客難分真假，隨着人造肉愈趨普及，價格有望比肉類便宜，吸引力更大。人造肉成為世界風潮下，本港素食批發商同時受惠，為吸納這批年輕客群，最近引入多種素食乾貨，務求在新客群中分一杯羹。



為了減低肉食需求，外國科企近年積極開發以植物為基礎的替代品，人造肉市場應運而生，其中港人最熟悉的品牌，當數香港首富李嘉誠有份投資的Impossible Foods，該公司上月與快餐店Burger King合作，在美國推出人造肉漢堡，引來全球熱話。



Impossible Foods香港區總經理藍凱慧指，自去年四月來港後，除了推出漢堡，亦有餃子、擔擔麵、麻婆豆腐等中式食品，目前為全港逾二百家餐廳供應植物肉，並於美國、香港、澳門及新加坡在內的全球市場，成為逾一萬五千家餐廳的供應商，自新加坡推出植物肉以來，亞洲市場的銷售額錄得增長四倍。



其實，香港近年已有社企引入人造肉，Green Monday推廣素食多年，其創辦人魏華星表示，早已代理外國人造肉在港銷售，去年更推出「新豬肉（Omnipork）」，以全植物材料製成，主打亞洲人口味。



「新豬肉」增長強勁



Green Monday市場及推廣部經理李潤林指「新豬肉」上月增長強勁，單在八月，「新豬肉」在港的銷售點額外增加二百個，包括大快活、翠華及茶木等的連鎖食肆，令總數增至五百個。



李潤林認為素食在港的市場亦一直穩定增長，Green Monday去年曾進行「港人素食習慣調查」，發現四分一受訪者為彈性素食者，半成受訪女性為長期素食者，數字比一六年的同類調查有明顯增幅。「要滿足素食者的需求，不少餐廳已陸續提供素食菜單。」



素食食材供應商「甘薯葉」於一四年成立，其市場部職員Christy亦留意到素食人口近年明顯增長，「我們的客群以中老年人為主，主要出售來自台灣及馬來西亞的中式素食，但最近明顯多了很多年輕人。」



她指出，由於「人造肉」的價錢較昂貴，暫未考慮購入，但針對年輕人市場，他們於是增加採購小食棒等乾貨。



一素店負責人黃家和認同，整體素食人口有增長趨勢，以往素肉貨源以亞洲市場生產、為佛教徒而設為主，近年市面上亦出現無奶朱古力、脆片或植物奶等素食零食，也開始有來自英國、美國、西班牙等歐美地區的人造肉進口香港。



人造肉風潮一時無兩，然而，身兼香港餐務管理協會顧問的魚類學會會長莊棣華提醒，市民同時需要了解，新興食品有機會在市場普及數十年後，才發現健康風險。他以植物油為例，營養學界一度認為植物油比牛油更健康，後來始發現植物油氫化的過程，將產生反式脂肪，對人體危害更大，而早年熱捧的棕櫚油及芥花籽油，近年亦相繼有研究指出人體過度攝取或有隱憂。



