﻿傳珠海鬆綁限購令﻿ ﻿橫琴醞釀搶盤熱潮﻿

據最新一期《東周刊》報道，有「濠江後花園」之稱的橫琴，數年前掀起樓花搶購潮。當時全國樓市熾熱，炒風嚴重，樓價不斷攀升，珠海市跟隨國策推出超級限購令，令外地買家無法掃貨，橫琴樓市隨即插水。數月前，珠海市盛傳樓市限購令快將鬆綁，有發展商聲稱成功為非珠海戶籍的買家辦妥登記。消息一出，當地樓市再度活躍，尤以備受港澳人士熱捧的橫琴樓盤最快復甦。



有物業代理業界人士指出，除了限購令放寬的傳聞之外，橫琴樓市還受惠於多項利好因素，包括人民幣兌港幣匯價跌破九算、城軌橫琴站年底開通，以及在新的主題樂園帶旺下，吸引港澳準買家再闖橫琴置業。



據《東周刊》報道，珠海市過去多次推出樓市限購令，而近年最辣的一次要數一七年四月，市政府規定非珠海戶籍人士購買住宅單位，需要提供過去五年社保證明，變相趕絕外地買家；雖然他們仍可購買不受限購令監管的商務公寓單位、商舖及寫字樓，但吸引力遠不及住宅，樓市遂陷入低潮。



直至今年四、五月期間，珠海市突然傳出限購令快將鬆綁，指港澳居民可購買新建的住宅單位。港澳地產代理遂致電內地相關部門了解，惟所得答案不一，有的說是，有的說未落實，但已掀起一番憧憬。



傳港澳人士可購兩單位



及至日前，再傳出另一利好珠海樓市的消息，指港澳人士最多可以在當地購買兩個住宅單位，須以珠海大橋為界，一個在橋東（珠海市區及橫琴），另一個就要在橋西（斗門及金灣）。



限購令執行期間，不論買家是港澳人士或者沒有戶籍的非當地人，如無法提供過去五年的社保證明，都辦不到「網簽」，即官方不承認這宗物業交易，不會發出房產證。



自限購令盛傳鬆綁後，有發展商表示已成功為非珠海戶籍的買家辦理「網簽」，令更多港澳準買家相信限購政策真的放寬，紛紛北上尋覓筍盤。橫琴正在興建的一眾樓盤，正正受惠於傳聞，加上其他利好因素，令沉寂多時的樓市迅速復甦。



利嘉閣（澳門）地產有限公司董事廖永進剖析橫琴樓受追捧原因，除了限構令鬆綁的消息刺激之外，交通便利也是重要因素。他續說，橫琴致力發展旅遊業，區內多個大型的新舊主題樂園及酒店招徠大量旅客，帶旺飲食及零售業，因而吸引一班商戶到來開舖，大型商場亦陸續落成，大大提高區內住宅物業的價值。廖永進又指人民幣下跌，對港澳準買家來說即「打了折」，自然對樓市有利。



《東周刊》記者上周前往橫琴，走訪多個樓盤銷售中心，發現已重現睇樓人潮，當中包括距離橫琴口岸約八分鐘車程的「K2荔枝灣」。該屋苑的南區年前入伙，現時開售的是北區，早前舉辦的促銷活動，部份單位呎價低至三千六百元（人民幣，下同），比過去高位的四千五百元平兩成，吸引港澳買家搶購。



《東周刊》去年獨家報道，「K2荔枝灣」被指貨不對辦，鬧出業主追究風波；一年過去，發展商不但成功洗底，屋苑更成為搶手盤。當時帶領業主爭取權益的港人葉先生透露，發展商積極回應訴求，包括趕工修復停車場出入口，以及建成室內恒溫泳池，目前只欠會所未落實，一眾業主正期待發展商盡快兌現最後承諾，並相信發展商講得出做得到。



