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房會轄下廠廈擬減租50%半年

2019-09-13 列印
■房屋委員會表示，正尋求商業樓宇小組委員會批准特別減免租金措施。
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　　房屋委員會昨日表示正尋求商業樓宇小組委員會批准，向其轄下零售及工廠單位租戶提供百分之五十的租金減免，為期六個月。房委會發言人指出，政府上月中宣佈紓困措施，為政府部門的商業設施減免一半租金，而房委會與政府的措施一致，現已完成整理有關建議，正尋求商業樓宇小組委員會批准。因應特別減免租金措施，房委會轄下個別零售及工廠單位租金的恆常租金檢討，將延遲至為期六個月的租金減免措施完結後才進行。

　　另外，日前部份房委會轄下商場的租戶，不滿未來三年的新租務合約加租，部份加租幅度更達一成七。房委會回覆商戶指有關租金評估在反修例事件前進行，故數據滯後，現已決定暫緩加租。

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