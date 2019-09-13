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大白菜樣本鎘含量超標

2019-09-13 列印
大白菜樣本鎘含量超標
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　　食物環境衞生署食物安全中心，在恆常的食物監測計劃中，發現一個大白菜樣本金屬雜質鎘含量超出標準，正跟進事件。發言人表示該樣本在進口層面檢取，樣本結果顯示，鎘含量為百萬分之零點一七，超出法例上限的百萬分之零點一。中心已知會涉事入口商上述違規事項，並正追查有關產品的來源。發言人又指，上述樣本檢出的鎘含量，在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響。

　　據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》，售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

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